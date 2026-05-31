رقم المشترك في الغاز.. طرق معرفته والاستعلام عن الفاتورة بسهولة

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة رقم المشترك الخاص بخدمة الغاز الطبيعي، نظرًا لاعتماده في تسجيل قراءة العداد أو الاستعلام عن الفواتير وسدادها، إلى جانب استخدامه في تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

ما هو رقم المشترك في الغاز؟

أوضحت شركة "بتروتريد" أن رقم المشترك يُعد رقمًا تعريفيًا خاصًا بكل عميل، ويتكون من 16 رقمًا، ويُستخدم في جميع الخدمات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل تسجيل القراءة أو الاستعلام عن الفاتورة وعمليات السداد المختلفة.

مكان رقم المشترك في إيصال الغاز

يمكن العثور على رقم المشترك بسهولة في الجزء العلوي من إيصال الغاز الشهري، حيث يظهر بشكل واضح ضمن بيانات العميل، وغالبًا ما يبدأ بكود خاص بالمحافظة ثم أرقام تعريفية مرتبطة بالمشترك.

كيف تعرف رقم المشترك بدون إيصال؟

في حال عدم توفر إيصال الغاز، يمكن الاستعلام عن رقم المشترك من خلال عدة وسائل، من بينها:

الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المختصر 17169

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

الاتصال على رقم 5727 من الهاتف المحمول

الاتصال على 09000727 من الخط الأرضي

وتعمل هذه الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

أتاحت شركة "بتروتريد" أكثر من وسيلة للاستعلام عن فاتورة الغاز، وتشمل:

التواصل عبر الخط الساخن 17169

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

تحميل تطبيق "بتروميتر" على الهواتف المحمولة

استخدام التطبيق الرسمي لشركة "بتروتريد" للاستعلام وإدارة الحساب