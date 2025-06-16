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النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات

03:37 ص الإثنين 16 يونيو 2025

أسعار النفط 3

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وكالات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران هجمات جديدة مما زاد المخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا ويعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى حد بعيد.

وبحلول الساعة 2207 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار أو 3.2% إلى 76.60 دولار للبرميل.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار أو 3.3% ليسجل 75.37 دولار.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 4 دولارات في وقت سابق من الجلسة، بحسب الغد.

وقفز الخامان القياسيان بنسبة 7% عند التسوية يوم الجمعة بعد أن ارتفعا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير.

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