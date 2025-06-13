كتبت- دينا كرم:

فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

ويأتي ذلك وفق بيان الوزارة اليوم كإجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى مصر وان سفينة منهم تقوم حاليا باعادة التغييز و ضخ الغاز الي الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جاري أعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت.

وقد قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول و الثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على اخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.

كذلك قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

و قد عقد دولة رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء و البترول للوقوف على اخر المستجدات و متابعة تفعيل خطة الطوارئ.