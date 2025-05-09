أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و75 جنيهًا.