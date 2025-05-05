مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟

كتبت- دينا كرم:

سجل الجنيه الذهب مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري، وصلت إلى 7400 جنيه حتى الآن، وذلك بعد ارتفاع سعره من 29920 جنيهًا في يناير إلى 37320 جنيهًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، مما يثبت أن الذهب مخزن للقيمة بل ويتجاوز ذلك ويحقق أرباح إضافية، بحسب ما قاله خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي".

وبدأ سعر الجنيه الذهب العام عند 29920 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 31160 جنيهًا في فبراير، بزيادة قدرها 1240 جنيهًا خلال شهر.

وفي مارس، واصل السعر صعوده ليصل إلى 32320 جنيهًا، محققًا مكاسب من فبراير إلى مارس قدرها 1160 جنيهًا.

بينما سجل في أبريل أكبر قفزة في الأسعار، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى 35440 جنيهًا، بزيادة 3120 جنيهًا عن شهر مارس.

والآن وصل السعر إلى 37320 جنيهًا، بزيادة إضافية قدرها 1880 جنيهًا من أبريل حتى الآن، ليصل إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 7400 جنيه.

هل الجنيه الذهب هو الخيار الأفضل للاستثمار؟

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن الجنيه الذهب من أكثر الأدوات التي يتجه إليها المواطنون عند التفكير في الاستثمار بالذهب، إلى جانب السبائك، نظرًا لانخفاض المصنعية فيهما مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وأضاف نجيب أن تحديد ما إذا كان الجنيه الذهب هو الأفضل للاستثمار يعتمد على ظروف كل شخص وميزانيته، فبعض المستهلكين يفضلون شراء الذهب في شكل سبائك أو جنيهات للاستثمار فقط وحفظ قيمة الأموال، بينما يفكر آخرون في شراء المشغولات باعتبارها وسيلة مزدوجة تجمع بين الزينة والادخار، فيما يعرف بـ"الزينة والخزينة".

واتفق واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا، مع الرأي السابق موضحًا لـ"مصراوي" أن جميع أشكال الذهب تحقق نفس المكاسب لأنه في النهاية ذهب، لكن الاختيار في النهاية يخضع لتفضيلات وميزانية كل فرد.

وأشار واصف إلى أن السوق يشهد حاليًا تنوعًا كبيرًا في الأوزان والأشكال، لتناسب مختلف الفئات، حيث تتنوع أوزان الجنيه بين ربع ونصف وجنيه كامل، كما أن السبائك أصبحت متوفرة من وزن ربع جرام، قائلًا "كل واحد بيشوف ميزانيته وتفضيله الشخصي ويشتري اللي يناسبه".

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