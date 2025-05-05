خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والأسمنت وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والطماطم، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض الزيت واللحوم والسكر وارتفاع الأرز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين