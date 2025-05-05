لتعزيز التنافسية الصناعية.. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدى للتحول الرقمي



كتبت- دينا خالد:

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" اليوم الاثنين منتدىً رائداً للتحول الرقمي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، وعدد من أبرز الخبراء الصناعيين.

وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عدد من المؤسسات، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ومركز تحديث الصناعة (IMC)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT).

وتفاعل هذة المؤسسات مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم.

وجاء هذا التنوع في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات.



وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات التكنولوجية.

وقال سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إنه في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة.

وأشار حماد، إلى التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه.

ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار، بحسب حماد.

