"السويدى إليكتريك" تستحوذ على 60% من "طومسون" للتوسع في أفريقيا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، استحواذها على نسبة 60% من THOMASSEN SERVICE، والتي تشمل وحدتها التشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا (TSME)، ووحدة تصنيع الفلاتر، وشركتها التابعة العاملة في أفريقيا.

وبحسب بيان الشركة المنشور على شاشة البورصة، أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة مهمة في إطار توسع السويدي إليكتريك عالمياً وتنويع قدراتها في قطاع الطاقة، حيث ستدمج خبرات طومسون ضمن سلسلة خدمات الشركة لتقديم حلول متكاملة تغطي دورة حياة المشروع كاملة - من التنفيذ حتى التشغيل طويل الأمد - مما يضمن موثوقية وكفاءة تشغيلية عالية لعملاء الشركة.

وأشار البيان، إلى أن هذة الصفقة ستمكن شركة السويدي إليكتريك من دخول أسواق جديدة في أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية ودول رابطة الدول المستقلة، وتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق أعمالها في إفريقيا في ظل الطلب المتزايد على خدمات التوربينات الغازية المتقدمة.

وأشارت الشركة، إلى أن الصفقة تمثل توسعاً استراتيجياً للسويدي إليكتريك في قطاع النفط والغاز، من خلال الاستفادة من خبرات طومسون في صيانة وإصلاح مكونات التوربينات في المواقع، لتقديم حلول مخصصة لصناعات البتروكيماوية والعملاء الصناعيين.