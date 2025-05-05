"Money Fellows" تجمع تمويلًا استراتيجيًا بقيمة 13 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا

كتبت- منال المصري:

تمكنت شركة Money Fellows، التطبيق الرقمي التكنولوجيا المالية، من جمع 13 مليون دولار في الجولة التمويلية جديدة، ليصل إجمالي الاستثمارات في الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 60 مليون دولار.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن هذه الجولة تهدف إلى تحديث وتطوير المنصة الرقمية للشركة، خاصةً مع توسع قاعدة مستخدميها لتتجاوز 8.5 مليون مستخدم، وتعاونها مع أكثر من 350 شريكًا من الشركات المحلية والإقليمية.

وقاد جولة الاستثمار الجديدة كل من شركة المدى فينتشرز(AMV) ، وشركة DPI عبر صندوق Nclude، بمشاركة عدد من المستثمرين البارزين مثل Partech وCommerzVentures، والذين يؤمنون بأهمية دعم الابتكار في الأسواق الناشئة وتمكين رواد الأعمال في إفريقيا.

ويستهدف هذا الاستثمار دعم خطط التوسع للشركة في مناطق جديدة وإحداث نقلة نوعية في طرق الادخار والاقتراض والاستثمار التقليدية، من خلال رقمنتها وتقديمها بطريقة حديثة وآمنة، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويتيح لملايين الأفراد الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وفعالة.

قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows إن Money Fellows تعتبر لاعبًا رئيسيًا في منظومة التكنولوجيا المالية على مستوى أفريقيا، حيث تجمع الشركة بين قوة الادخار المجتمعي والتكنولوجيا المالية المتطورة التي تقدم حلولًا سلسة وقابلة للتوسع.

وأضاف أن المستقبل المالي في إفريقيا يكمن في الابتكار ويُعد هذا الاستثمار الجديد بمثابة شهادة ثقة في نموذج عملنا، ورسالتنا التي نعمل على تحقيقها منذ تأسيس الشركة، والمتمثلة في تمكين الأفراد، خاصة في المناطق الأقل حظًا، من الادخار والاستثمار والحصول على التمويل بشكل آمن وفعال.

وقال محمد علاء الدين، الشريك العام في DPI Venture Capital: "نؤمن في DPI أن مستقبل الخدمات المالية في أفريقيا يكمن في الابتكار، وتتصدر Money Fellows هذا التوجه من خلال تحديث أنظمة الادخار التقليدية."