خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت