"إيفولف القابضة " تخطط لإصدار "ملي جرام" من الذهب بـ 5 جنيهات
كتبت- أمنية عاصم:
قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف للاستثمار القابضة"، ردا على سؤال مصراوي،إن الشركة تدرس إصدار وحدات صغيرة من الذهب تصل سعرها لحوالي 5 جنيهات وذلك من خلال منصة " منجم " التابعة لـلشركة.
وأوضح محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمنصة منجم، لمصراوي، أن تلك الوحدات الصغيرة ستعادل " الملي جرام" ليصل سعرها لحوالي 5 جنيهات.
وتمتلك شركة إيفولف للاستثمار القابضة 3 صناديق للاستثمار في الذهب،هم صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold)، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وصندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».
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