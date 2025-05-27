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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:18 م الثلاثاء 27 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.49 % عند مستوى 31922 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.93 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 50.06 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 63.23 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 13.17 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.32% عند مستوى 31922 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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