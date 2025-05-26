كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والأسمنت، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 26-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 26-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين 26-5-2025

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 26-5-2025

انخفاض الزيت واللحوم وارتفاع الأرز بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين