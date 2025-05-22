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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الخميس 22-5-2025

04:50 م الخميس 22 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.44% عند مستوى 31975 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.69 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 143.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 55.13 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 88.08 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% عند مستوى 31836 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

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