مصر تشارك في مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"

كتبت- آية محمد:

شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" الذي انعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو في دبي، الإمارات، تحت شعار "مستقبل الاقتصاد الرقمي".

ونُظم المؤتمر تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.

ويعد المؤتمر منصة مثالية للمتخصصين في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمدفوعات التجارية، الراغبين في بناء شراكات جديدة، واكتساب رؤى قيمة من رواد الصناعة، ودفع عجلة الابتكار لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي، والمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وشارك فيه أكثر من 25 ألف مشارك و800 متحدث ونخبة من خبراء التسويق الرقمي ورواد التغيير العالميين ورواد الصناعة، إلى جانب أكثر من 750 شركة عارضة.

وتضمنت فعاليات الحدث 70 ورشة عمل و200 جلسة متخصصة وحلقات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية متميزة سلطت الضوء على أحدث التوجهات التي تشكل مستقبل التسويق الرقمي وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والمدفوعات التجارية.

وشملت موضوعات المؤتمر هذا العام عدة محاور رئيسية، من أبرزها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والابتكار والتسويق والهوية الرقمية والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية والمدفوعات الإلكترونية.

كما تناولت جلسات المؤتمر ملامح العصر الجديد للتسويق الرقمي، من ذلك نماذج التجربة الذكية للعملاء، وسبل زيادة الإيرادات من خلال المنصات الرقمية، واعتماد نقاط الاتصال المختلفة للعملاء.

وشهد المؤتمر إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي 2025-2030 وهي خطة مؤسسية شاملة تهدف إلى دعم جهود بناء التكامل الرقمي العربي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وتحفيز الاستثمارات في الحلول الرقمية الذكية، إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية دولية وكذلك الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الاقتصاد الرقمي العربية.







