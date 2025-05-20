هيئة الاستثمار تُصدر قرارا بترخيص ودمج 7 شركات تابعة لـ "سوديك"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك " إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت قرار بشأن الترخيص لشركة "سوديك" بدمج 7 شركات تابعة لها.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أنه تقرر دمج شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري وشركة سوريل للاستثمار العقاري وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوريل وشركة طابروك للتعمير وشركة لاميزون للاستثمار العقاري وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك الشركة الدامجة، وتعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة الدامجة

تابعت الشركة، أنه جاري استكمال إجراءات التأشير بالاندماج في السجل التجاري للشركة الدامجة وكذا التأشير بالسجلات التجارية للشركات المندمجة بما يفيد محو القيد بالسجل التجاري نتيجة الاندماج.

وأكدت الشركة، أنها ستوافي البورصة بما يفيد التأشير بالاندماج فور الإنتهاء منه.

وتقرر تحديد رأسمال المرخص به بعد الاندماج 25 مليار جنيه وتحديد رأسمال الممصدر بـ 5.1 مليار جنيه موزعة على 1.28 مليار جنيه.