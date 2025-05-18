فخري الفقي: مصر تتحول للدعم النقدي بشكل كامل من موازنة 2026-2027

كتبت- أمنية عاصم:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي على مستوى الجمهورية سيبدأ اعتبارًا من العام المالي 2026-2027.

وأوضح الفقي أن أول تجربة لتطبيق هذا النظام ستبدأ في محافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة صغيرة يمكن من خلالها دراسة التحديات المحتملة ومعالجتها قبل تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن 75 مليار جنيه مخصصة للدعم، مقارنة بـ155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كان يذهب نصفها إلى غير المستحقين.

وأكد أن الدعم النقدي سيتم توزيعه من خلال كارت موحد يُمكّن المواطن المستحق من الحصول على دعم في أسعار المحروقات ورغيف العيش، وسيبدأ تفعيل هذا الكارت مع بداية الشهر الأول من تطبيق المنظومة.

وحول أسعار الوقود، وأوضح الفقي أن الحكومة تواصل جهودها لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع للجنة التسعير شهد زيادة في أسعار الوقود.

كانت الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار في آخر اجتماع لها بنسبة تصل إلى 15% للمرة الرابعة خلال عام بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن وتيرة الإصلاح التي تسير بها الدولة في هذا الملف إيجابية، خاصة مع وجود نحو 110 ملايين مواطن مصري، بالإضافة إلى 10 ملايين من جنسيات أخرى من ضمنهم أعضاء السلك الدبلوماسي، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة حينما كانت تتحمل دعم الطاقة بشكل كامل.

وأوضح : "كان الأغنياء يحصلون على نفس قيمة الدعم التي يحصل عليها المواطن المستحق، وهو ما كان يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، لذلك تسعى الدولة الآن إلى تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر يصل إلى مستحقيه الحقيقيين".

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