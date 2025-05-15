البورصة تتلقي طلب قيد "فاليو " برأس مال 199.5 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن أنها ورد إليها طلب قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو " بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" حيث أنه جارى استكمال المستندات اللازمة للعرض على لجنة القيد.



وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أن القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمطلوب قيده يقدر بـ 199,590,140 جنيه، بعدد الأسهم بلغت 1,995,901,400 سهم ، بقيمة اسمية بلغت 10 قروش.



وأوضحت البورصة، أنه سيتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.