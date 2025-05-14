إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بالختام

03:37 م الأربعاء 14 مايو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43% عند مستوى 31827 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.


وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33 %، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 623.08 ألف جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 35.8 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.4 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.37 % عند مستوى 31692 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر EGX 70
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ