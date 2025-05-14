المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بالختام

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43% عند مستوى 31827 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.



وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33 %، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 623.08 ألف جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 35.8 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.4 مليون جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.37 % عند مستوى 31692 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.