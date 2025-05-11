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5 قطاعات رابحة و9 خاسره خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

05:44 م الأحد 11 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم :
الأسبوع الماضي شهد سوق المال تصدر 5 قطاعات مؤشر تعاملات البورصة الأفضل أداء في جني الأرباح مقابل 9 قطاعات أخرى خاسره، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تصدر قطاع الخدمات النقل والشحن مؤشر القطاعات خلال الأسبوع الماضي بنمو بنسبة 5.0% ليليه قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية بنمو بنسبة 1.8% ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%.

ويأتي في المركز الثالث قطاع السياحة والترفية بنسبة نمو 1.2% ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 1.2% ، وحقق قطاع خدمات مالية غير مصرفية نموًا بنسبة 0.10%.

9 قطاعات خاسره
وعلى نقيض النمو، حقق قطاع الرعاية صحية والأدوية تراجعات بنسبة 0.1%، ليلية قطاع منسوجات وسلع معمرة بنسبة 0.50% ثم يأتي قطاع الأغذية ومشروبات والتبغ منخفضًا بنسبة 0.70% ، ويليها قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 0.80%.

وجاء قطاعي "البنوك " و " الاتصالات والاعلام والتكنولوجيا المعلومات " متجاوزين 1% هبوط، ليسجلوا بالترتيب 1.50% و 1.90% .

وحقق قطاع تجارة والتوزيع هبوطًا بنسبة 2.1% ثم يليه قطاع موارد أساسية بنسبة 3.5%، ليحتل قطاع خدمات تعليمية الهبوط الأكبر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 4.5%.


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