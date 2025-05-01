انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 27 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3149 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4048 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4723 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5397 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37780 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167846 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 269850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.52% إلى نحو 3238 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.