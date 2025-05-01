

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

كتب- محمد فتحي:



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5397 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4723 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4048 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3149 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2249 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 167870 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37780 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 3299 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.