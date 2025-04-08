ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2914 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3746 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4370 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4995 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34960 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49950 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155344 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 249750 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3009 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.