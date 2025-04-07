النفط يواصل تراجعه مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

كتبت- دينا كرم:

واصلت أسعار النفط خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي اليوم الاثنين، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%، وذلك مع تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للمخاوف من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.33 دولار، أي 3.55 %، لتصل إلى 63.25 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.32 دولار، أي 3.74 %، لتصل إلى 59.67 دولار، وهبط كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أبريل 2021.

انخفض سعر النفط بنسبة 7% يوم الجمعة مع زيادة الصين للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى توقع احتمال أكبر للركود في الأسبوع الماضي، وخسر خام برنت 10.9%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.6%.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس": "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن نرى ذلك يحدث ما لم يقل ترامب شيئا لوقف المخاوف المتصاعدة بشأن حرب التجارة العالمية والركود".

وردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قالت الصين الجمعة إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، مؤكدة مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة.

تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن السياسات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتكثيف النزاعات التجارية، مما يؤثر سلبًا على أسعار النفط.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب " أكبر من المتوقع "، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضا.

ومما زاد من حدة هذا التراجع، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) المضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج. وتستهدف المجموعة الآن إعادة ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق في مايو، ارتفاعًا من 135 ألف برميل يوميًا المخطط لها سابقًا.

وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة إس إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي: "يمثل هذا التدفق المحتمل للإمدادات، والذي يعكس التخفيضات التي تم الحفاظ عليها على مدى العامين الماضيين، تحولا كبيرا في ديناميكيات السوق ويعمل كعامل معاكس كبير للأسعار".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد وزراء أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا المنتجين الزائدين عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل للتعويض عن الضخ الزائد.

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