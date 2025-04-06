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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 6 أبريل 2025

03:26 م الأحد 06 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4963 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5030 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4401 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3772 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34210 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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