رئيس الفيدرالي محذرًا من رسوم ترامب: تهدد بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.. والأسواق تتفاعل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح "بأول"، أنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية أكبر من المتوقع، ويجب على البنك المركزي التأكد من أن ذلك لا يؤدي إلى مشكلة تضخم متزايدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال جمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال، أنه أصبح من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع"، مشيرًا إلى أن التقدم نحو بلوغ التضخم هدفه عند 2% تباطأ مؤخراً".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن التعريفات الجمركية قد يكون لها تأثير مستمر على التضخم، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر التي تواجه البطالة والتضخم نتيجة تلك التعريفات المتبادلة.

وأشار باول إلى إنه "من المبكر جداً" اتخاذ قرارًا بشأن مسار أسعار الفائدة، موضحًا أن الفيدرالي الأميركي ليس في حاجة للتسرع.

وتعهد باول: بالالتزام بالحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، والتأكد من أن أي زيادة غير متكررة في مستويات الأسعار لن تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة.

وعن احتمالية وقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قال باول: "رغم ارتفاع حالة عدم اليقين في الفترة الحالية، لا نضع احتمالات حدوث ركودًا".

وأضاف "ندرك فوائد الاقتصاد القوي، حيث يمكن للعمال إيجاد وظائف، ويكون التضخم منخفضاً وقابلاً للتنبؤ، كما ندرك أن ارتفاع مستويات البطالة أو التضخم قد يكون ضاراً ومؤلماً للمجتمعات والأسر والشركات، ولذلك سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار". وأعاد باول تأكيده على قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال في وضع جيد رغم حالة الضبابية وعدم اليقين".

يذكر أن الأسواق العالمية شهدت انهيارات حادة وزادت تلك الانخفاضات بعد حديث باول الذي أبدى تحفظه على التعريفات الجمركية، حيث واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي، إذ هوى خام برنت بأكثر من 14%، خلال يومين فقط، كما واصلت أسواق الأسهم الأمريكية انهيارها لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب الإعلان الصيني بفرض تعريفات على جميع المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بـ 34%، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى اضطراب الأسواق المالية، وفرضت الصين تعريفة بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية على أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 10 أبريل، وذلك عقب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.