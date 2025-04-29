أسعار النفط تتراجع وسط استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء مع خفض المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتًا، أي ما يعادل 1.38%، لتصل إلى 64.95 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 77 سنتًا، أي ما يعادل 1.24%، لتصل إلى 61.28 دولارًا للبرميل، وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "تراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مدركة أن تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يقود الاقتصاد العالمي نحو الركود".

وأضافت أن الافتقار إلى الثقة في الطلب المستقبلي وغياب الإشارات الملموسة لإنعاش الطلب في البر الرئيسي الصيني سوف يستمر في إلقاء ظلاله على أسعار النفط.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته رويترز أن سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأميركية خلق مخاطر كبيرة بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا العام.

وردّت الصين، التي تعرّضت لأشدّ هذه الرسوم، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، مما أشعل حربًا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط، مما دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين توقعاتها لسعر خام برنت في عام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى التوترات التجارية المتزايدة والتحول في استراتيجية الإنتاج من قبل مجموعة أوبك + كمحرك لفائض في المعروض النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا هذا العام.

وفي غضون ذلك، قال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن عددا من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، سيقترحون تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال محلل النفط فيليب فيرليجر في مذكرة "يبدو أن انخفاضا كبيرا في أسعار (النفط) محتمل إذا قامت الدول المصدرة بزيادة الإنتاج".

ومن المرجح أيضا أن ترتفع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين يوم الاثنين.