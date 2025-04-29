مذكرة تفاهم بين إيجاس وإكسون موبيل لتطبيق نظام جديد لاقتسام الإنتاج

كتبت- دينا كرم:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد، حيث تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المالى المطبق في مصر وإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر، مع أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من أجهزة الدولة المعنية.

وأضافت الوزارة، أن توقيع المذكرة يهدف لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط، والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

وأشارت الوزارة أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلومتر مربع وجاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

يذكر أن النظام الجديد سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح أكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة.