خريطة الأسعار: انخفاض البيض والفول والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والفول، والزيت، والدقيق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

15 جنيهًا لكيلو الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

82 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والزيت والدقيق اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت