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وزير البترول يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون في مجال الطاقة

06:42 م الخميس 24 أبريل 2025

المهندس كريم بدوي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

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كتبت- دينا كرم:

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الدولة لأمن الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية بالمملكة المتحدة إد ميليباند، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

كما تناول اللقاء فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الإحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.

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المهندس كريم بدوي وزير البترول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعاون في الطاقة بين مصر وبريطانيا
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