وزير الاتصالات: نتوسع في البرامج التدريبية للمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أطلقت الإصدار الثانى من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي جاءت استكمالًا لما تم تحقيقه منذ إطلاق الإصدار الأول عام 2021.

وأوضح أن الاستراتيجية عكست رؤية الدولة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتمكين الكفاءات، ودعم التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الإصدار الأول من الاستراتيجية أثمر عن تحقيق عدة إنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير تطبيقات مبتكرة في عدد من القطاعات مما ساهم في تحسن ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن "مؤسسة أكسفورد انسايت" خلال خمس سنوات لتصل إلى المرتبة 65 من بين 188 دولة في عام 2024.

جاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى Machines Can See 2025"، التي تستضيفها مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ في إطار "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في جذب المواهب المتميزة، وكيف يمكن لعمليات تطوير الذكاء الاصطناعي أن تساهم في الحد من هجرة العقول واستقطاب الكفاءات العالمية.

وأوضح طلعت أن برامج تنمية القدرات، المقدمة كمنح تدريبية مجانية، شهدت توسعًا لتشمل جميع الفئات العمرية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات المرموقة، ونتيجة لذلك، تضاعفت هذه البرامج أكثر من 25 مرة لتستهدف تدريب 500 ألف متدرب سنويًا، في إطار خطة طموحة تهدف إلى بناء قاعدة عريضة من المهارات الرقمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا في بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية في المدارس، مرورًا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى المتخصصة في الجامعات، وصولًا إلى تقديم منح الماجستير المهني المتخصصة في هذا المجال؛ مضيفًا أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية حيث توفر هذه المراكز منظومة متكاملة للشباب لاكتساب المهارات، وتحفيز الابتكار التكنولوجي، وتطوير الحلول الرقمية.

وأضاف طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع المجتمع الأكاديمي والصناعة تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المجتمعية في قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة.

وأوضح أنه تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عام 2023، والذي يتضمن مجموعة من القيم والمبادئ لضمان استخدام مسؤول وأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى دور مصر الفاعل في صياغة الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دورها الريادي في تطوير الاستراتيجية القارية الأفريقية، ومشاركتها في إعداد أطر أخلاقية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع طلعت أن أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هو تمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات مقبلة، مضيفًا أن تحقيق الهدف يعتمد بشكل أساسي على تطوير تطبيقات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التطبيقات المعنية بالرعاية الصحية والزراعة.

وأشار إلى أن اللغة تُعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق هذا الهدف، حيث تستثمر الدولة بشكل كبير في تقنيات معالجة اللغات الطبيعية باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية لضمان سهولة الاستخدام والوصول إلى هذه التقنيات، وسيتم دمج هذه الأدوات المبتكرة ضمن "منصة مصر الرقمية"، مما يتيح للمواطنين التفاعل بسهولة مع الحكومة عبر خدمات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وشدد طلعت على أهمية ضمان إتاحة الوصول الشامل لهذه التقنيات للجميع، ليس فقط من خلال توفيرها، بل أيضًا من خلال تعزيز المعرفة الرقمية لدى المواطنين، مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات توعية وتدريب مهني على مستوى الجمهورية لضمان شمولية الاستخدام لكافة فئات المجتمع.

ولفت طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبنى منهجية عمل قائمة على التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات، حيث تم تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والذي يضم الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي من اجل تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص لرفع الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يستهدف بشكل خاص صانعي السياسات، بهدف تعزيز قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة على دمج التقنيات الناشئة في السياسات الحكومية، مؤكدًا دعم الدولة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مراكز لدعم الابتكار الرقمي وبرامج للاحتضان وتطوير أطر تتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة وقدرات الحوسبة لتعزيز الابتكار.

وأوضح طلعت أن توافر بنية تحتية رقمية قوية يعد هو حجر الزاوية لأي استراتيجية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تحظى بموقع جغرافي استراتيجي فريد حيث يمر بها أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب، وحوالي 20% من حركة البيانات العالمية مما يؤهلها لتصبح مركز إقليمي لاستضافة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال العمل على نشر خدمات الجيل الخامس على مستوى الدولة، ومد كابلات الالياف الضوئية ، مضيفًا أنه تم ضخ استثمارات ضخمة على مدى السنوات الست الماضية، مما ساهم في ارتفاع سرعة الإنترنت الثابت بأكثر من 15 ضعفًا، لتصبح مصر في المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثاني كما جاءت فى المرتبة الثانية كأقل الدول كلفة في الإنترنت الأرضي في إفريقيا، منوهًا إلى أنه تم ربط أكثر من 850 قرية بمشروع حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية، ومستهدف الوصول إلى أكثر من 1400 قرية خلال العام المقبل.