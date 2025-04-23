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صعود جماعي بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:16 م الأربعاء 23 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.58 % عند مستوى 31640 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 115.80 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 46.27 مليون جنيه، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 69.52 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.7 % عند مستوى 30844 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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