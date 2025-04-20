خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والحديد، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض بتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول والزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم