ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والبرتقال، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر الباذنجان، والخيار، والجوافة، والليمون، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 جنيهات و 14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، تراجع جنيهين.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.