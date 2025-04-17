

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5457 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4093 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3183 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2274 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 169736 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.53 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.