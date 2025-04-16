الذهب يواصل الصعود بحلول التعاملات المسائية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 110 جنيهات خلال منتصف التعاملات، ليحقق على مدار اليوم مكاسب بقيمة 120 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3163 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4067 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4745 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5423 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168655 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.53 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.