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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 16 أبريل 2025

03:28 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5386 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5457 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4774 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4092 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38199 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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