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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 15 أبريل 2025

03:52 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5264 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5315 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4650 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3986 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37205 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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