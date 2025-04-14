بعد وصوله لمستويات قياسية.. هل يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين؟

كتبت - دينا كرم:

أكد خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن امتناع بعض التجار عن شراء الذهب من المواطنين ليس اتجاهًا عامًا في السوق، وإنما حالات فردية ترتبط بمدى توافر السيولة لدى التاجر، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

وقال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا، لـ"مصراوي"، إن "التاجر الذي يملك سيولة مالية نتيجة حركة بيع نشطة في محله، سيقوم بشراء الذهب من المواطنين بشكل طبيعي، أما التاجر الذي لم يتم عمليات بيع مؤخرًا، فقد لا تتوفر لديه السيولة الكافية لشراء الذهب".

وأضاف: "الحديث عن امتناع التجار عن الشراء بسبب توقعات بانخفاض الأسعار غير دقيق، لأن مستقبل الأسعار غير محسوم، ولا يمكن لأحد التنبؤ به بدقة".

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مؤكدًا "لمصراوي" أن السوق يعمل بشكل دائم، سواء في البيع أو الشراء، وأن وجود بعض المحال التي لا تشتري في لحظة معينة لا يعني توقف السوق، مضيفًا: "لو محل مش بيشتري، هتلاقي قدامه محلات تانية بتشتري".

وأشار الخبيران إلى أن بعض التجار يتجهون حاليًا إلى تقليل أوزان المشغولات الذهبية الجديدة التي يتم تصنيعها، لتتناسب مع قدرات المستهلكين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

وأوضحوا أن "المشغولات التي كانت تصنع بوزن 5 أو 6 جرامات، أصبح يتم تقليل وزنها إلى 2 أو 3 جرامات، لتكون في متناول شرائح أكبر من الزبائن".

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