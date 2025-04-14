ارتفاع اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السكر، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.07 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.78 جنيه، بتراجع 4.34 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.14 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.09 جنيه، بتراجع 3.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.5 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.87 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.36 جنيه، بتراجع 5.49 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.42 جنيه، بزيادة 2.08 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.48 جنيه، بزيادة 14.36 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.28 جنيه، بزيادة 4.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.14 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.05 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 130.26 جنيه، بزيادة 20.72 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.27 جنيه، بتراجع 6.12 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.02 جنيه، بزيادة 2.08 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102.44 جنيه، بتراجع 8.45 جنيه.