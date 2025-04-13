القابضة الكويتية تدرس فرص استثمارية بقيمة 200 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة القابضة الكويتية أنها تدرس فرص استثمارية بقيمة 200 مليون دولار وهو ما يعكس توقعات الشركة بشأن خطط التوسع الاستثماري ودراسة فرص جديدة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، قالت الشركة إن هذه الفرص لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها بعد من قِبل مجلس إدارة الشركة.

وأشارت إلي أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل الكاملة لهذه التوسعات فور إقرارها واعتمادها رسميًا من قبل مجلس الإدارة، مع بدء التنفيذ الفعلي للمشروعات.

واستكملت أنه فيما يتعلق بباقي المعلومات الواردة في الخبر، فهي من واقع القوائم المالية المعتمدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تم الإفصاح عنها ونشرها على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 23 فبراير 2025.