الإحصاء: 128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عام 2024

كتبت- دينا خالد:

يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يلتقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في شتى المجالات.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023.

وبحسب البيان، بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقطر 93.4 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023.

وأشار البيان، إلى أن قيمة الواردات المصرية من قطر بلغت نحو 35 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 6 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 مليون دولار.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 7 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 5 مليون دولار .

4. الومنيوم بقيمة 4 مليون دولار .

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 3 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بحسب البيان.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر 819.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 940.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قطر 3.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــاً لتقـديـرات البعثة 165 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .