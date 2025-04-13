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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 13 أبريل 2025

02:40 م الأحد 13 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5290جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5367 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4696 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4025 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37569 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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