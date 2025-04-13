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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 13-4-2025 مع بداية التعاملات

04:58 ص الأحد 13 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 13-4-2025 مع بداية التعاملات بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية السبت، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 13-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5326 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4660 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3994 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3107 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2219 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165649 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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