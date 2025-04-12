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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟

07:55 م السبت 12 أبريل 2025

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3126 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4690 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166696 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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