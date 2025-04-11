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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

11:56 ص الجمعة 11 أبريل 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و9 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.


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