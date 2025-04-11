انخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.



ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38960.14 جنيه، بتراجع 125.13 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40267.04 جنيه، بزيادة 158.16 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3262.51 جنيه، بتراجع 28.16 جنيه.