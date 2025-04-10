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تراجع سعر اليورو وارتفاع الجنيه الإسترليني بنهاية تعاملات البنوك اليوم

05:32 م الخميس 10 أبريل 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية آخر التعاملات الأسبوعية في 10 بنوك اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 56.74 جنيه للشراء، و56.9 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 66.29 جنيه للشراء بزيادة 36 قرشًا، و66.49 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

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