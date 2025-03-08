خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والاسمنت، واللحوم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

75 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت