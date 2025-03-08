إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

02:42 م السبت 08 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والاسمنت، واللحوم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

75 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن أسعار البيض اللحوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان