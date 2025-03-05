ارتفاع أسعار الزيت واللحوم وانخفاض الفول بالأسواق الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، والمكرونة، والزيت، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الفول السائب، والجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 57.02 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.86 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.35 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.44 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.36 جنيه، بزيادة 7.6 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.58 جنيه، بتراجع 3.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.36 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.56 جنيه، بزيادة 3.82 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.75 جنيه، بزيادة 6.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.84 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.93 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 49.23 جنيه، بتراجع 1.2 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 125.16 جنيه، بتراجع 4.41 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.19 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 30.46 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105 جنيه، بزيادة 3.71 جنيه.